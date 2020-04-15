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Губернатор Калифорнии усомнился в возобновлении спортивных мероприятий в ближайшие месяцы

Губернатор Калифорнии усомнился в возобновлении спортивных мероприятий в ближайшие месяцы
Другие / Прочие виды спорта 0

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом усомнился в том, что спортивные мероприятия в стране могут возобновиться в ближайшее время.

«Вероятность массовых собраний ничтожна, это мягко говоря. Пока у нас не выработается иммунитет или не появится вакцина», — приводит слова Ньюсома The Los Angeles Times.

Матчи во всех крупных американских лигах были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Первой пострадавшей от COVID-19 стала Национальная баскетбольная ассоциация: сезон в НБА был прерван после того, как коронавирус нашли у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера.

США на данный момент — лидер по количеству заболевших коронавирусом. На данный момент в стране зафиксировано 612380 заболевших, 25949 человек умерли.

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