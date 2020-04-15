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Перенос «Тур де Франс», «Лацио» интересуется Дзюбой. Главные новости дня

Перенос «Тур де Франс», «Лацио» интересуется Дзюбой. Главные новости дня
Другие / Прочие виды спорта 0

1. Римский «Лацио» проявляет интерес к форварду «Зенита» и национальной команды России Артёму Дзюбе.

2. Велогонка «Тур де Франс», которая должна была состояться в июле, будет перенесена из-за запрета на проведение массовых мероприятий.

3. Замминистра здравоохранения в Италии считает, что возобновление сезона-2019/2020 в Серии А маловероятно.

4. Турнир UFC 249 может состояться 9 мая. На нём планируется матч-реванш Петтис – Серроне.

5. Лондонский «Челси» решил расстаться с французским полузащитником Н'Голо Канте, игрока готовы продать за € 70 млн.

6. НХЛ продлила период самоизоляции для игроков и персонала до 30 апреля.

7. Бывший вратарь «Севильи» Андрес Палоп вылечился от коронавируса.

8. Нападающий петербургского СКА Йори Лехтеря перейдёт в московский «Спартак».

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