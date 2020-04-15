16-летняя Косторная: хорошо мы бы заразились, но мы дети, перенесём, а у Трусовой бабушка

16-летняя российская фигуристка Алёна Косторная рассказала об отношении к отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который не удалось провести из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Турнир должен был состояться в марте в Канаде.

«Наверное, это надо воспринимать как должное. Быть может, даже лучше, что нас не повезли на чемпионат мира, потому что был бы ещё больший риск заболеть. Хорошо мы бы заразились, но мы дети, мы перенесём, а вот у Саши (Трусовой. — Прим. «Чемпионата»), к примеру, бабушка. Она приедет домой и тут же её заразит. Это вопрос безопасности.

Почему кто-то должен подвергаться риску из-за того, что фигуристы решили, что конкретно им — надо? Никому не надо, а им надо! Это как с теми людьми, которые на шашлыки поехали», — приводит слова Косторной ТАСС.

Также посмотрите видео каскада четверной тулуп — тройной тулуп в исполнении Камилы Валиевой.