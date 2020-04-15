В России за сутки коронавирусом заразилось 3388 человек, отмечено 28 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 3388 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 24 490 человека, из которых выздоровело 1986. Зафиксировано ещё 28 летальных исходов. За всё время скончалось 198 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 1774

Московская область — 272

Мурманская область — 137

Санкт-Петербург — 130

Ленинградская область — 108

Республика Коми — 97

Республика Ингушетия — 56

Смоленская область — 51

Нижегородская область — 47

Владимирская область — 45

Тульская область — 45

Тверская область — 42

Чеченская Республика — 41

Курская область — 31

Республика Марий Эл — 27

Пермский край — 27

Ивановская область — 25

Калужская область — 25

Краснодарский край — 24

Хабаровский край — 23

Брянская область — 22

Ставропольский край — 20

Республика Башкортостан — 20

Ульяновская область — 18

Тюменская область — 18

Астраханская область — 17

Новосибирская область — 17

Пензенская область — 16

Ханты-Мансийский АО — 15

Чувашская Республика — 13

Кировская область — 13

Ярославская область — 12

Свердловская область — 12

Липецкая область — 11

Красноярский край — 11

Костромская область — 9

Удмуртская Республика — 8

Воронежская область — 7

Карачаево-Черкесская Республика — 7

Саратовская область — 7

Ямало-Ненецкий АО — 7

Республика Саха (Якутия) — 7

Псковская область — 6

Ростовская область — 6

Курганская область — 6

Республика Бурятия — 6

Республика Хакасия — 6

Калининградская область — 5

Республика Дагестан — 5

Белгородская область — 4

Республика Карелия — 4

Приморский край — 4

Республика Калмыкия — 3

Челябинская область — 3

Алтайский край — 3

Вологодская область — 2

Омская область — 2

Республика Крым — 2

Ненецкий автономный округ — 1

Волгоградская область — 1

Оренбургская область — 1

Кемеровская область — 1

Сахалинская область — 1

Чукотский АО — 1

г. Севастополь — 1.

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