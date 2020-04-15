Подписчики увидели Татьяну Навку в новом образе и заподозрили её в беременности. Фото

Поклонники олимпийской чемпионки 2006 года Татьяны Навки отреагировали на видео с передачи «Вечерний Ургант», которое было опубликовано в «инстаграме» фигуристки. Подписчики оценили образ Навки в элегантном белом платье, заподозрив, что она может скрывать беременность, оставив такие комментарии:
«Танечка, вы ждёте ребёночка?».
«А животик растёт?.. Это так здорово».
«Таня, такая кругленькая. Вам идёт».
Фото: https://www.instagram.com/tatiana_navka/?hl=ru
Сама фигуристка, отвечая на вопрос о беременности, написала «конечно», но добавила к тексту смайлики.
Ранее Навка рассказала, как проводит время на карантине, и призналась, что во время просмотра сериалов любит грызть семечки, поскольку она с Украины.
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