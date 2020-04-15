Ягудин: никто не имеет права критиковать Медведеву за переход к Орсеру

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал переезд Евгении Медведевой в Канаду. Напомним, в мае 2018 года Медведева, ставшая второй на Олимпиаде в Пхёнчхане, уступив Алине Загитовой, покинула группу Этери Тутберидзе и переехала в Канаду. Новым тренером российской фигуристки стал Брайан Орсер.

«У Медведевой с Загитовой нет конфликта, я это знаю. Ситуация стала такой из-за интернета, куда все новости поступают мгновенно.

Я прекрасно понимаю Женю. Никто не имеет права критиковать её только за то, что она выбрала переезд в Канаду к Орсеру. Не могут два сильных спортсмена находиться в одном пространстве.

Так было и у нас с Плющенко. Он гениальный спортсмен. «Википедия» вам может рассказать про все его заслуги. А вот какой он человек, увы, я не знаю. Когда мы жили в одних номерах, то только здоровались и прощались», — заявил Ягудин в интервью Sportrecs.

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