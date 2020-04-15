Мишустин подписал постановление об увеличении числа заместителей министра спорта до 7
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении числа заместителей министра спорта с шести до семи. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, 21 января на должность министра спорта Российской Федерации был назначен Олег Матыцин. В феврале Мишустин подписал постановление об увеличении числа заместителей министра с пяти до шести.
В настоящий момент на сайте Минспорта РФ в списке заместителей министра спорта значатся Ксения Машкова (статс-секретарь — заместитель министра), Азат Кадыров (первый заместитель министра), Павел Новиков, Игорь Сидоркевич, Марина Томилова и Одес Байсултанов.
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