Светлана Хоркина: доказала, что на Олимпиаде-2000 было всё не совсем честно

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина вспомнила, как завоевала золотую медаль в упражнениях на брусьях на Играх в Атланте в 1996 году, а также рассказала об эмоциях от завоевания серебряной медали в Сиднее-2000, где ей неправильно поставили коня.

«Никогда не забуду свою мечту. Это Олимпиада в Атланте в 1996 году. Это моя первая золотая медаль, аж мурашки по телу. Тогда мне казалось, что мечта достигнута и можно завершать карьеру.

Второе событие – чемпионат мира 2001 года. После того как мне на Олимпиаде 2000 года коня поставили ниже и я не смогла стать чемпионкой. Но тут я нашла в себе силы вернуться, стала чемпионкой мира и доказала, что на Олимпиаде было всё не совсем честно.

Что такое завоевать титул чемпиона мира? Приезжает весь мир, ты побеждаешь. А Олимпиада — это более масштабно, грандиозно. Чемпионат мира — это этап для укрепления сил перед Олимпийскими играми», — рассказала гимнастка в прямом эфире в «инстаграме» Zasport.

Также посмотрите видео, как голландские гимнастки «зажигают» прямо в самолёте.