Путин проведёт совещание с правительством по поводу коронавируса. Начало — после 15:30

Сегодня, 15 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт совещание с членами правительства на тему текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Начало трансляции — примерно в 15:30.

Трансляцию можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в густонаселённом китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 127 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 491 тыс. В России известно о 24 490 случаях заражения. 1986 человек выздоровело, 198 скончалось.