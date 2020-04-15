Алёна Косторная: очень не нравится, когда меня называют ангелом. Не моя история!

Российская фигуристка Алёна Косторная призналась, что ей не нравится, когда её называют ангелом, и добавила при этом, что ей нравилось выступать в образе героини фильма «Сумерки».

«Этот образ – я сама. То есть, когда мне ставили «Ангела», я знала, что мне нужно показать, понимала, как это. А когда я катала Беллу, это было уже конкретно моё «я», и здесь трудно что-то изменить. Поэтому задумка была не только моя, эта мысль пришла Этери Георгиевне (Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата»), она навеяна тем, как я себя иногда веду, моими некоторыми действиями и поступками.

И да, мне очень не нравится, когда меня называют ангелом. Потому что я реально не ангел, это не моя история!» — приводит слова Косторной ТАСС.

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