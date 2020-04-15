Конькобежка, которая застряла на Бали из-за карантина, прокомментировала ситуацию

Российская конькобежка Анна Чернова, которая застряла на острове Бали, рассказала о ситуации. Напомним, ранее стало известно, что на Бали из-за карантина застряла конькобежка Елена Сохрякова, Чернова также застряла вместе с ней.

«Бали больше никогда не будет таким пустым. Очень мало людей. Есть вывозной рейс завтра. С нами на связи консул. Мы в эконом-режиме находимся. Про эвакуационные рейсы не говорят вообще, есть вывозные.

У меня был билет туда и обратно, одним я воспользовалась, а так как есть билет обратно, деньги вернуть не могут, поэтому дали ваучер. «Аэрофлот» бесплатно вывозит только своих пассажиров, а у меня была иностранная компания. Поэтому, чтобы улететь домой, надо заплатить 30-35 тысяч рублей.

Я бы ещё скаталась на Бали, потому что, несмотря на то что я здесь уже месяц, я почти ничего не успела посмотреть. Успели подняться на вулкан, сходить на дискотеку. Не успела посетить храмы, не взяли уроки сёрфинга. Мне стоит вернуться сюда, когда будет всё открыто. Сейчас, чтобы улететь, не нужно никакой визы. Пока история не закончится, так будет», — рассказала Чернова в прямом эфире в «инстаграме» chocolate_salon.