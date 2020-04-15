Победителя Лондонского марафона—2017 временно отстранили по подозрению в допинге

Победитель Лондонского марафона 2017 года кениец Даниэль Ванджиру временно отстранён от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Ванджиру подозревают в использовании запрещённого вещества или метода. Отмечается, что 27-летнему спортсмену предъявлены обвинения.

Кенийский легкоатлет в 2016 году победил на Амстердамском марафоне, а в 2017-м стал победителем марафона в Лондоне.

Напомним, вчера, 14 апреля, заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что антидопинговые агентства Канады, США и Великобритании существенно сократили планы по тестированию спортсменов на допинг из-за пандемии коронавируса.