Победителя Лондонского марафона—2017 временно отстранили по подозрению в допинге

Победитель Лондонского марафона 2017 года кениец Даниэль Ванджиру временно отстранён от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).
Ванджиру подозревают в использовании запрещённого вещества или метода. Отмечается, что 27-летнему спортсмену предъявлены обвинения.
Кенийский легкоатлет в 2016 году победил на Амстердамском марафоне, а в 2017-м стал победителем марафона в Лондоне.
Напомним, вчера, 14 апреля, заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что антидопинговые агентства Канады, США и Великобритании существенно сократили планы по тестированию спортсменов на допинг из-за пандемии коронавируса.
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