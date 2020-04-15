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Тренер фигуристки Степановой, которую спутали с легкоатлеткой, рассказала о её реакции

Тренер фигуристки Степановой, которую спутали с легкоатлеткой, рассказала о её реакции
Другие / Фигурное катание 0

Ирина Жук, тренер российской фигуристки Александры Степановой, которая в паре с Иваном Букиным становилась призёром чемпионата Европы в танцах на льду, рассказала, как её подопечная отреагировала на ложную информацию о дисквалификации, появившуюся в зарубежной прессе. Напомним, некоторые СМИ спутали фигуристку с легкоатлеткой Александрой Степановой, которая в действительности получила дисквалификацию.

«Обиднее всего, что журналисты, не проверив достоверность информации, начали её распространять. Тем более в такое тяжёлое для всех время, когда нервы и так на пределе.

Саша поначалу жутко переживала, расстроилась. Позвонила нам ночью, когда появилась первая информация. Мы все встрепенулись, хотя знали, были уверены, этого не может быть… Но ничего, пережили, слава богу, быстро среагировали. Мы уже успокоились и забыли», — приводятся слова Жук на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Также посмотрите видео, как фигурист идеально вышел из ситуации после падения.

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