Чернова рассказала об оскорблениях россиян в адрес застрявшей на Бали конькобежки

Российская конькобежка Анна Чернова, которая застряла на острове Бали, рассказала об оскорблениях в адрес Елены Сохряковой, оказавшейся в такой же ситуации.

«Реакция в России очень большая. О нас сейчас пишут в новостях. Мы просыпаемся, и Лена утром говорит: «Не поверишь, у меня за ночь плюс 300 подписчиков».

У меня очень адекватная аудитория, и я её очень ценю за это. Мне каждый шлёт слова поддержки: «Не прилетайте в Россию, там безопаснее», «Крепитесь», «Держитесь».

А ещё я удивилась, что помимо друзей и родственников мне писали люди, которых я плохо знаю, спрашивали: «Аня, тебе деньги нужны?», «У вас всё в порядке?», «Может быть, как-то помочь?». Я была очень удивлена.

А вот Лене писали очень грубо: «Безмозглая», «Если что — выживут, будут спать в коробке от телевизора», «Тупицы, куда-то полетели, а мы тут должны думать, как их эвакуировать», «Просят они теперь о помощи». Она всё это читает, переживает. Ей хочется ответить: «Люди, вы вообще ничего не знаете, не понимаете». Я говорю: «Не надо, потому что на самом деле это их картинка мира. Лучше туда даже не лезть».

Вот так получилось: мне никакого негатива не писали, а коллега столкнулась с очень большим количеством негатива. При этом в основном пишут из её города», — рассказала Чернова в прямом эфире в «инстаграме» chocolate_salon.

Конькобежка, которая застряла на Бали из-за карантина, прокомментировала ситуацию