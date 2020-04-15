Чернова рассказала об оскорблениях россиян в адрес застрявшей на Бали конькобежки

Российская конькобежка Анна Чернова, которая застряла на острове Бали, рассказала об оскорблениях в адрес Елены Сохряковой, оказавшейся в такой же ситуации.
«Реакция в России очень большая. О нас сейчас пишут в новостях. Мы просыпаемся, и Лена утром говорит: «Не поверишь, у меня за ночь плюс 300 подписчиков».
У меня очень адекватная аудитория, и я её очень ценю за это. Мне каждый шлёт слова поддержки: «Не прилетайте в Россию, там безопаснее», «Крепитесь», «Держитесь».
А ещё я удивилась, что помимо друзей и родственников мне писали люди, которых я плохо знаю, спрашивали: «Аня, тебе деньги нужны?», «У вас всё в порядке?», «Может быть, как-то помочь?». Я была очень удивлена.
А вот Лене писали очень грубо: «Безмозглая», «Если что — выживут, будут спать в коробке от телевизора», «Тупицы, куда-то полетели, а мы тут должны думать, как их эвакуировать», «Просят они теперь о помощи». Она всё это читает, переживает. Ей хочется ответить: «Люди, вы вообще ничего не знаете, не понимаете». Я говорю: «Не надо, потому что на самом деле это их картинка мира. Лучше туда даже не лезть».
Вот так получилось: мне никакого негатива не писали, а коллега столкнулась с очень большим количеством негатива. При этом в основном пишут из её города», — рассказала Чернова в прямом эфире в «инстаграме» chocolate_salon.
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