Скелетонистка Канакина: постоянно пересматривала прокаты Загитовой

Российская скелетонистка Анна Канакина рассказала, что является поклонницей Алины Загитовой, которая на Олимпиаде 2018 года завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. Канакину, чьим вторым любимым видом спорта является фигурное катание, спросили, болела ли она за Загитову в Пхёнчхане.
«Да, конечно. Я постоянно пересматривала прокаты Алины Загитовой. Но сейчас там появились три звёздочки: Трусова, Щербакова, Косторная, пересматриваю и их программы. Не то что смотрю полностью все соревнования, просто если есть настроение, то включаю и смотрю. Разбираю (смеётся)», — цитирует Канакину Sport24.
Скелетонистка добавила, что не понимает, когда фанаты Загитовой и Евгении Медведевой, занявшей на Олимпиаде второе место, ссорятся между собой.
«Если один — фанат одного спортсмена, а другой — фанат второго, то болейте, пожалуйста, за них. Я совсем не понимаю этих скандалов», — сказала она.
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