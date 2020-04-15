17-летняя фигуристка Гулякова призналась, что равняется на Туктамышеву

Российская фигуристка Анастасия Гулякова рассказала, что равняется на Елизавету Туктамышеву, вместе с которой занимается в группе Алексея Мишина. Спортсменку спросили, подстёгивает ли её конкуренция с Туктамышевой, которая стабильно выполняет аксель и тренирует четверные прыжки.

«Да, безусловно. Я равняюсь на Лизу. Она мне иногда даже в чём-то помогает, подсказывает что-то», — приводит слова Гуляковой «Матч ТВ».

Также она рассказала, кто её любимые спортсмены.

«Одни из самых моих любимых — Саша Степанова и Ваня Букин. Мы вместе тренировались в училище олимпийского резерва, общаемся хорошо до сих пор, они меня очень вдохновляют. Еще назову Нейтана Чена, Каролину Костнер и Маргариту Мамун», — добавила она.

В сезоне-2019/2020 17-летняя Гулякова заняла седьмое место на чемпионате России, выиграла финал Кубка России и впервые в карьере вошла в состав резерва сборной.

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