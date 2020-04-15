Собакарёв: на Алтае нет коронавируса? Может, его нет, потому что не диагностируют?

Член сборной России по лыжным гонкам Андрей Собакарёв прокомментировал информацию о том, что Алтайский край остаётся единственным регионом России, в котором не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавируса.



«Что я думаю о том, что на Алтае до сих пор нет коронавируса? Может, его нет, потому что не диагностируют? Здесь не так хорошо развита медицина. Конечно, есть больницы, но они не в каждом населенном пункте. В каких-то местах есть какие-то фельдшерские дома. У нас закрыли все туристические базы, пытаются как-то контролировать въезжающих людей на машинах.



Очень жесткие меры в аэропорту. Когда мы прилетали с женой из Новосибирска, который не входил в список регионов с рекомендованным карантином, то проверка была серьезная. У нас взяли номера телефонов, узнали, куда мы поедем, долго не выпускали из помещения, где выдают багаж. Там был Роспотребнадзор, полиция. В аэропорту было достаточно много людей, которые прилетели из Москвы и других мест, но у них уже были постановления от врачей.



Да, здесь, на Алтае, ситуация стабильная, но мы с женой — она врач — думаем, что, возможно, случаи есть, но они пока не диагностированы или протекают в легкой форме. Поэтому люди не обращаются в больницу, потому что просто боятся», — цитирует Собакарёва Sport24.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 128 тысяч смертей. Излечилось более 500 тысяч человек. В России по состоянию на 15 апреля зафиксировано более 24 тысяч случаев заражения.