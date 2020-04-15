Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Поздняков назвал главную задачу ОКР на ближайшее время

Поздняков назвал главную задачу ОКР на ближайшее время
Другие 0

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что выполнение программ по подготовке спортсменов к двум грядущим Олимпиадам остаётся главной задачей организации.

«Всё, что ОКР вкладывает в подготовку спортсменов, никуда не пропадает, если наши тренеры будут тренироваться на новом оборудовании, это даже и неплохо.

Что касается нашей регулярной деятельности, главное — выполнение двух программ к летним Играм в Токио и к зимним в Пекине. Наша задача — полностью выполнять эти программы, тогда мы выполним свою основную миссию», — цитирует Позднякова ТАСС.

Напомним, из-за пандемии коронавируса летние Олимпийские игры в Токио были перенесены Международным олимпийским комитетом (МОК) с 2020 на 2021 год.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020