Поздняков назвал главную задачу ОКР на ближайшее время

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что выполнение программ по подготовке спортсменов к двум грядущим Олимпиадам остаётся главной задачей организации.



«Всё, что ОКР вкладывает в подготовку спортсменов, никуда не пропадает, если наши тренеры будут тренироваться на новом оборудовании, это даже и неплохо.



Что касается нашей регулярной деятельности, главное — выполнение двух программ к летним Играм в Токио и к зимним в Пекине. Наша задача — полностью выполнять эти программы, тогда мы выполним свою основную миссию», — цитирует Позднякова ТАСС.



Напомним, из-за пандемии коронавируса летние Олимпийские игры в Токио были перенесены Международным олимпийским комитетом (МОК) с 2020 на 2021 год.