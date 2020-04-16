В США тестируют онлайн допинг-тесты. Спортсмены будут на камеру мерить температуру мочи

Антидопинговое агентство США (USADA) тестирует систему виртуального допинг-контроля. Об этом сообщает New York Times.



Проверка спортсменов на допинг стала практически невозможной по причине самоизоляции. По этой причине организация начала искать выход из ситуации.



По информации источника, виртуальное тестирование будет осуществляться посредством видеосвязи: спортсмен получает необходимые приспособления по почте, после чего при помощи видеозвонка устраивает допинговому офицеру видеотур по ванной комнате, чтобы сотрудник убедился, что никого кроме спортсмена в помещении нет. После этого, убрав камеру, атлет сдаёт анализ мочи и погружает в образец температурную полоску, чтобы показать свежесть анализа.



Для взятия анализа крови спортсмен на камеру показывает, как помещает на руку специальное устройство, похожее на покерную фишку. Нажатие на неё приводит к уколу, которого достаточно для взятия анализа крови.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения. Зарегистрировано более 128 тысяч смертей. Излечилось более 500 тысяч человек.