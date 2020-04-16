Сборные России по кёрлингу планируют провести сборы в июле

Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев рассказал об итогах онлайн- совещания, которое прошло сегодня, 15 апреля. По его словам, уже в июле сборные России могут провести сборы.
«Планируем, что в июле сборные России приступят к тренировочным мероприятиям. Если всё будет в порядке, мы хотим провести сборы мужской и женской команд, сборной по дабл-миксту, а также юниоров. Там планируем подготовить лёд на шесть дорожек», — цитирует Свищева ТАСС.
Напомним, все спортивные соревнования в России запрещены из-за эпидемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 128 тысяч смертей. Излечилось более 500 тысяч человек.
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