Плющенко — об отложенном чемпионате мира: для начала всем надо выйти из ситуации здоровыми

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко высказался на тему дальнейшей судьбы чемпионата мира в Монреале (Канада). Напомним, соревнования были перенесены за несколько дней до старта из-за пандемии коронавируса.



«Ясности по вопросу сейчас нет. У нас, как и у всех, было запланировано немало подготовительной работы, сборов. Но для начала всем надо выйти здоровыми из этой ситуации, и только потом садиться и обсуждать всё это со спортсменами. Все в одинаковой обстановке, но руки опускать нельзя — всё это рано или поздно закончится.



Пока нет никакой конкретики, спортсменам остаётся расслабиться и ждать, тренироваться дома, не терять форму, делать ОФП, прыгать, скакать, делать туры — двойные, тройные, качать пресс, спину, делать растяжки. А дальше, когда мы выйдем из этой истории, можно уже будет принимать решения по этапам и финалу Гран-при, по челленджерам, по чемпионатам.



ISU сейчас будет сложно принять решение, как будет дальше развиваться вся эта ситуация? Если бы точно было сказано, что „в мае все выйдут“, то было бы круто провести осенью чемпионат мира, и я за эту историю. Но люди месяц не катаются, и всё это — большой вопрос. Когда нет определенности, когда всё вилами по воде писано, очень сложно», — цитирует Плющенко ТАСС.

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