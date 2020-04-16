Нгуен: некоторые фанаты Медведевой пишут мне расистские оскорбления

Канадский фигурист Нам Нгуен рассказал об оскорблениях со стороны болельщиков Евгении Медведевой.

«Сейчас я расскажу о самом худшем опыте, который только был со мной в соцсетях за всё время. На всякий случай уточню: мы с Евгенией просто друзья. Очень хорошие друзья — здесь нечего добавить.

И её болельщики просто невероятны: я общался с ними, когда был в России, и полюбил их. Это очень приятные люди, которые оказывают огромную поддержку, — в том числе и другим фигуристам.

Однако меня беспокоит то, что некоторые фанаты Евгении (на самом деле я не думаю, что это настоящие её фанаты, наверное, просто сумасшедшие люди) писали мне в социальных сетях. Это абсолютно неприемлемые вещи.

Сейчас наступил карантин, Евгения улетела в Японию, и некоторые люди думают, что я там рядом с ней! Называют меня отвратительным и пишут расистские оскорбления в том числе. Однако, я нахожусь в своём доме в Торонто», — приводит слова Нгуена «Газета.Ру».

Ранее Евгения Медведева показала тренировку в домашних условиях.