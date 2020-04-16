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Cosmopolitan опубликовал backstage съёмок Загитовой на обложку журнала

Cosmopolitan опубликовал backstage съёмок Загитовой на обложку журнала
Другие / Фигурное катание 0

Журнал Cosmopolitan в «Инстаграме» опубликовал backstage съёмок на обложку майского журнала олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

«А вот и долгожданный backstage со съёмки нашей обложки с Алиной Загитовой», — гласит подпись к видео.

Видео доступно в «инстаграме» Cosmopolitan.

Пользователи оценили опубликованное видео, выразив восхищение красотой спортсменки.

«Я 100 раз пересмотрела. Алина очень красивая», — написала болельщица в комментариях.

«Спасибо за номер с Алиной и чудесные фотографии. Браво!», — выразила мнение ещё одна из поклонниц Алины.

17-летняя Загитова досрочно завершила сезон-2019/2020, объявив после финала Гран-при, что берёт паузу в карьере. Алина планирует успешно сдать ЕГЭ и поступить в институт, после чего будет готовиться к новому сезону. Во время паузы Загитова выступала в различных ледовых шоу.

Ранее Алина опубликовала видео, на котором призывает всех оставаться дома в связи с пандемией коронавируса.

«Я больше никому ничего не должна». Алина Загитова попала на обложку Cosmopolitan
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