Cosmopolitan опубликовал backstage съёмок Загитовой на обложку журнала

Журнал Cosmopolitan в «Инстаграме» опубликовал backstage съёмок на обложку майского журнала олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
«А вот и долгожданный backstage со съёмки нашей обложки с Алиной Загитовой», — гласит подпись к видео.
Видео доступно в «инстаграме» Cosmopolitan.
Пользователи оценили опубликованное видео, выразив восхищение красотой спортсменки.
«Я 100 раз пересмотрела. Алина очень красивая», — написала болельщица в комментариях.
«Спасибо за номер с Алиной и чудесные фотографии. Браво!», — выразила мнение ещё одна из поклонниц Алины.
17-летняя Загитова досрочно завершила сезон-2019/2020, объявив после финала Гран-при, что берёт паузу в карьере. Алина планирует успешно сдать ЕГЭ и поступить в институт, после чего будет готовиться к новому сезону. Во время паузы Загитова выступала в различных ледовых шоу.
Ранее Алина опубликовала видео, на котором призывает всех оставаться дома в связи с пандемией коронавируса.
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