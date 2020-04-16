Шоу Медведевой в Японии в образе Сейлор Мун из-за коронавируса перенесли на 2021 год

Шоу с участием российской фигуристки Евгении Медведевой Prism on Ice из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год. Ледовое шоу должно было пройти с 5 по 7 июня в японском городе Канагаве. Накануне начались продажи билетов на шоу, однако впоследствии организаторы заявили о переносе мероприятия.

«Мы рассматривали возможность проведения мероприятия с учётом ситуации с распространением инфекции, но решили отложить мероприятие с учётом безопасности клиентов, актёров и персонала, а также для предотвращения распространения инфекции. Мы искренне приносим извинения всем, кто с нетерпением ждал события», — говорится в заявлении организаторов.

Медведева должна была выступить в образе Сейлор Мун. Представление посвящено 25-летнему юбилею мультфильма.

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