ФЛГР утвердила и опубликовала составы на централизованную подготовку

Федерация лыжных гонок России опубликовала список спортсменов, которые будут готовиться к сезону-2020/2021 в формате централизованной подготовки. Всего в список вошли 39 человек.

Тренер Перевозчиков О.О., Акимов Д.Б. (8 человек)



1. Ардашев Сергей (Республика Татарстан) 1998 г.р.

2. Бессмертных Александр (Московская область/Кемеровская область) 1986 г.р.

3. Киливнюк Кирилл (Красноярский край) 1998 г.р.

4. Ларьков Андрей (Республика Татарстан) 1989 г.р.

5. Мельниченко Андрей (Красноярский край) 1992 г.р.

6. Семиков Илья (Республика Коми) 1993 г.р.

7. Тимашов Антон (Республика Татарстан) 1996 г.р.

8. Якимушкин Иван (Тюменская область) 1996 г.р.



Тренер Крамер М., Турышев С.А. (9 человек)



1. Белов Евгений (Тюменская область) 1990 г.р.

2. Кириллов Иван (ХМАО-Югра) 1996 г.р.

3. Мальцев Артем (Нижегородская область/Республика Мордовия) 1993 г.р.

4. Ретивых Глеб (Тюменская область) 1991 г.р.

5. Устюгов Сергей (ХМАО-Югра) 1992 г.р.



1. Жамбалова Алиса (Республика Бурятия) 1994 г.р.

2. Кулешова (Седова) Анастасия (Нижегородская область/Республика Мордовия) 1995 г.р.

3. Ступак (Белорукова) Белорукова Юлия (Республика Коми) 1995 г.р.

4. Якунина Майя (Калужская область) 1998 г.р.



Тренер Бородавко Ю.В., Жмурко А.В. (10 человек)



1. Большунов Александр (Архангельская область) 1996 г.р.

2. Собакарев Андрей (Новосибирская область) 1996 г.р.

3. Спицов Денис (Тюменская область) 1996 г.р.

4. Терентьев Александр (Архангельская область/Ненецкий АО) 1999 г.р.

5. Червоткин Алексей (Москва) 1995 г.р.



1. Дуркина Лидия (Санкт-Петербург) 1997 г.р.

2. Жеребятьева Анна (Архангельская область) 1997 г.р.

3. Истомина Мария (Пермский край) 1997 г.р.

4. Мекрюкова Наталия (Тюменская область) 2000 г.р.

5. Непряева Наталья (Архангельская область) 1995 г.р.



Тренер Сорин Е.В., Нутрихин А.В. (12 человек)



1. Горбунов Иван (Красноярский край) 1999 г.р.

2. Жуль Дмитрий (Красноярский край) 2000 г.р.

3. Кузнецов Андрей (Ярославская область) 2000 г.р.

4. Порошкин Илья (Республика Коми) 1995 г.р.

5. Филимонов Денис (Республика Татарстан) 1999 г.р.



1. Грухвина Анна (Тюменская область) 1999 г.р.

2. Дуботолкина Нина (Москва) 1998 г.р.

3. Кускова Кристина (Московская область) 2000 г.р.

4. Мацокина Христина (Республика Татарстан) 1998 г.р.

5. Смирнова Екатерина (Тюменская область/Марий Эл) 1996 г.р.

6. Сорина (Алешина) Татьяна (Тюменская область) 1994 г.р.

7. Фалеева Анастасия (Санкт-Петербург) 2000 г.р.