Медведева отреагировала на перенос своего шоу в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала перенос шоу «Prism on Ice», где она должна была выступить в образе Сейлор Мун, на 2021 год. Ледовое шоу должно было пройти с 5 по 7 июня в японском городе Канагаве. Накануне начались продажи билетов на шоу, однако впоследствии организаторы заявили о переносе мероприятия из-за коронавируса.
«Мы решили отложить шоу. Жаль, что мы не сможем выступить перед вами в июне этого года, но мы обязательно вернёмся в июне следующего года. Я действительно с нетерпением жду встречи со всеми вами снова! Желаю всем вам здоровья и безопасности», — приводятся слова Медведевой на официальном сайте мероприятия.
Представление посвящено 25-летнему юбилею мультфильма.
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