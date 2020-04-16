Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Не спрашивайте меня, как я устояла». Алина Загитова выложила фото с фотосессии

«Не спрашивайте меня, как я устояла». Алина Загито
«Не спрашивайте меня, как я устояла». Алина Загитова выложила фото с фотосессии
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.

«Не спрашивайте меня, как я устояла», — подписала спортсменка фотографию, на которой она стоит на роликовых коньках.

Фото: https://www.instagram.com/stories/azagitova/

Ранее Загитова рассказала, как ей было страшно выходить на лёд, а также вспомнила, что в детстве её семье порой не хватало денег даже на проезд на автобусе.

Напомним, 17-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, чемпионка России 2018 года, серебряный призёр чемпионата России 2017 года.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020