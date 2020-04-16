Елена Исинбаева кардинально сменила имидж. Фото
Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по прыжкам с шестом, обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева выложила в «Инстаграм» фотографию, на которой предстала в непривычном для себя образе. В подписи к посту она процитировала известную песню, написанную фронтменом советской рок-группы «Кино» Виктором Цоем.
«Перемен! — требуют наши сердца. Перемен! — требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах, и в пульсации вен: «Перемен! Мы ждём перемен!». Мой любимый Виктор Цой», — подписала спортсменка фото.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Исинбаевой.
Ранее Исинбаева заслужила аплодисменты известного футболиста Карлеса Пуйоля за челлендж с надеванием футболки.
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