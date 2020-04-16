В России за сутки коронавирусом заразилось 3448 человек, отмечено 34 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 3448 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 27 938 человек, из которых выздоровело 2304. Зафиксировано ещё 34 летальных исходов. За всё время скончалось 232 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 1370

Московская область — 467

Санкт-Петербург — 154

Нижегородская область — 65

Республика Ингушетия — 63

Красноярский край — 60

Тамбовская область — 50

Республика Дагестан — 49

Чувашская Республика — 47

Тульская область — 44

Республика Башкортостан — 42

Мурманская область — 41

Ростовская область — 41

Республика Коми — 39

Ханты-Мансийский АО — 39

Рязанская область — 38

Брянская область — 37

Тверская область — 34

Орловская область — 32

Ленинградская область — 32

Курская область — 31

Республика Марий Эл — 29

Калужская область — 28

Ставропольский край — 28

Оренбургская область — 28

Новгородская область — 27

Тюменская область — 27

Смоленская область — 26

Ярославская область — 23

Ямало-Ненецкий АО — 22

Краснодарский край — 21

Республика Татарстан — 21

Кабардино-Балкарская Республика — 19

Ульяновская область — 19

Пермский край — 18

Республика Адыгея — 16

Ивановская область — 15

Вологодская область — 15

Удмуртская Республика — 15

Магаданская область — 15

Владимирская область — 14

Воронежская область — 14

Саратовская область — 14

Забайкальский край — 14

Хабаровский край — 14

Белгородская область — 13

Астраханская область — 13

Костромская область — 11

Липецкая область — 11

Волгоградская область — 11

Новосибирская область — 11

Камчатский край — 11

Самарская область — 10

Кировская область — 9

Алтайский край — 9

Калининградская область — 8

Республика Бурятия — 8

Карачаево-Черкесская Республика — 7

Пензенская область — 7

Свердловская область — 6

Иркутская область — 6

Томская область — 6

Псковская область — 5

Приморский край — 4

Чеченская Республика — 3

Кемеровская область — 3

Амурская область — 3

Республика Крым — 3

Челябинская область — 2

Республика Тыва — 2

Республика Саха (Якутия) — 2

Республика Карелия — 1

Архангельская область — 1

Республика Калмыкия — 1

Курганская область — 1

Республика Хакасия — 1

Омская область — 1

Еврейская АО — 1.

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