Учёные Гарварда предположили, что мировой карантин придётся продлить до 2022 года

Учёные Гарвардского университета опубликовали итоги исследования, посвящённого проблеме распространения коронавирусной инфекции. По мнению специалистов, не исключено, что люди в той или иной степени вынуждены будут соблюдать режим социального дистанцирования до 2022 года включительно, чтобы взять распространение вируса под контроль. Это сделает невозможным проведение крупных спортивных мероприятий, таких как Олимпиада и чемпионат Европы по футболу.
Учёные считают, что коронавирус не удастся искоренить в полной мере и что его вспышки будут происходить сезонно, даже если удастся остановить неконтролируемое распространение.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 134 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 516 тыс.
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