ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Сергеем Шубенковым — в 17:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.

Новый инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 16 апреля, начало — в 17:00 мск.

У нас в виртуальных гостях — чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков, выступающий в беге на 60 и 110 метров с барьерами. С ним пообщается журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!

Смотрите интервью с Сергеем Шубенковым на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».

29-летний Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы, рекордсмен России на дистанции 110 метров с барьерами (12,92 сек). Единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров. Заслуженный мастер спорта России.