ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Сергеем Шубенковым — в 17:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.
Новый инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 16 апреля, начало — в 17:00 мск.
У нас в виртуальных гостях — чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков, выступающий в беге на 60 и 110 метров с барьерами. С ним пообщается журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!
Смотрите интервью с Сергеем Шубенковым на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».
29-летний Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы, рекордсмен России на дистанции 110 метров с барьерами (12,92 сек). Единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров. Заслуженный мастер спорта России.
- 16 апреля 2020
-
17:33
-
16:41
-
16:30
-
15:45
-
15:20
-
15:02
-
14:16
-
13:58
-
13:45
-
12:25
-
12:08
-
10:49
-
10:30
-
10:14
-
09:56
-
09:36
-
09:17
-
08:02
-
01:38
-
01:03
-
00:49
-
00:30
-
00:00
- 15 апреля 2020
-
22:05
-
21:19
-
19:31
-
18:51
-
18:33
-
16:50
-
16:40
-
16:18
-
16:09
-
15:58
-
15:43
-
15:32