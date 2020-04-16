Юлия Ефимова: если начнём сидеть на карантине до последнего, люди начнут умирать

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова рассказала, как относится к карантину, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. По её словам, карантин в скором времени так или иначе закончится, чтобы люди смогли выходить на работу и зарабатывать деньги.

«Если мы начнём сидеть на карантине до последнего, то люди начнут умирать от того, что им кушать нечего. Надо всё-таки работать, зарабатывать деньги и прокармливать семью. Я надеюсь, что это всё на три месяца максимум», — сказала Ефимова в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.