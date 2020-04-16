Фигуристка Константинова — Евгении Медведевой: меня тошнит от нас

Российские фигуристки Станислава Константинова и Евгения Медведева пообщались в «Инстаграме». Константинова выложила в своём «инстаграме» свою фотографию, Медведева прокомментировала её: «Касываяяяяя» (здесь и далее — в орфографии оригинала. — Прим. «Чемпионата»). Медведева добавила: «мАя ЛюБиМкА».

На это Константинова ответила двумя комментариями: «ты мой ФФренДиКк и я тя лаФФФки» и «меня тошнит от нас».

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Константиновой.

19-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «Челленджер». 20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).