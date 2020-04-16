CAS дисквалифицировал российского тренера, который хотел дать взятку допинг-офицеру

Спортивный арбитражный суд удовлетворил иск Российского антидопингового агентства и дисквалифицировал тренера по лёгкой атлетике Андрея Ерёменко, который в сентябре 2017 года на соревнованиях в Адлере пытался подкупить инспектора допинг-контроля РУСАДА. Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Тренер хотел скрыть факт употребления допинга бегуньей Юлией Малуевой.
«Сегодня мы получили вердикт CAS, который признал нашу правоту и дисквалифицировал тренера Еременко на четыре года. Это было сложное дело, поскольку речь шла, во-первых, о наложении санкций на тренера и, во-вторых, о попытке дачи взятки инспектору допинг-контроля при выполнении миссии. Напомню, это был сентябрь 2017 года, когда прошло только два месяца, как РУСАДА вернули право тестировать самим под наблюдением международных экспертов», — цитирует Пахноцкую ТАСС.
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