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Алексей Ягудин прошёлся по траве на детских лыжах. Видео

Алексей Ягудин прошёлся по траве на детских лыжах. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин показал, чем можно заняться на карантине, введение которого обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсмен показал в своём «инстаграме» видео, в котором можно посмотреть, как он прошёлся по траве на детских лыжах.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

Ранее Ягудин отреагировал на пост Татьяны Тарасовой, в котором она показала фотографии своих бывших учеников.

«Это беспредел уже полный!» Ягудин отреагировал на пост Татьяны Тарасовой
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