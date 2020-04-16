Алексей Ягудин прошёлся по траве на детских лыжах. Видео

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин показал, чем можно заняться на карантине, введение которого обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсмен показал в своём «инстаграме» видео, в котором можно посмотреть, как он прошёлся по траве на детских лыжах.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
Ранее Ягудин отреагировал на пост Татьяны Тарасовой, в котором она показала фотографии своих бывших учеников.
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