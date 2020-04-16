Юлия Ефимова рассказала, почему решилась поотжиматься в бикини. Видео
Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова рассказала, как ей пришла в голову идея принять участие в челлендже с отжиманиями, надев при этом бикини. Ранее спортсменка выложила соответствующее видео в своём «инстаграме».
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
«Мы сидели загорали, всё ещё только начиналось. И тут мне подруга присылает этот челлендж. В каком виде сидели, записали и ей лично отправили.
Она сказала, что я это обязательно должна выложить. Потом уже люди это подхватили», — рассказала Ефимова в эфире телеканала «Россия 24».
Также Ефимова рассказала, что думает по поводу карантина, который ввели из-за коронавируса.
Юлия Ефимова: если начнём сидеть на карантине до последнего, люди начнут умирать
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