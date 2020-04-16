Юлия Ефимова рассказала, почему решилась поотжиматься в бикини. Видео

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова рассказала, как ей пришла в голову идея принять участие в челлендже с отжиманиями, надев при этом бикини. Ранее спортсменка выложила соответствующее видео в своём «инстаграме».

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

«Мы сидели загорали, всё ещё только начиналось. И тут мне подруга присылает этот челлендж. В каком виде сидели, записали и ей лично отправили.

Она сказала, что я это обязательно должна выложить. Потом уже люди это подхватили», — рассказала Ефимова в эфире телеканала «Россия 24».

Также Ефимова рассказала, что думает по поводу карантина, который ввели из-за коронавируса.