Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Юлия Ефимова рассказала, почему решилась поотжиматься в бикини. Видео

Юлия Ефимова рассказала, почему решилась поотжимат
Юлия Ефимова рассказала, почему решилась поотжиматься в бикини. Видео
Другие / Водные виды спорта 0

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова рассказала, как ей пришла в голову идея принять участие в челлендже с отжиманиями, надев при этом бикини. Ранее спортсменка выложила соответствующее видео в своём «инстаграме».

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

«Мы сидели загорали, всё ещё только начиналось. И тут мне подруга присылает этот челлендж. В каком виде сидели, записали и ей лично отправили.

Она сказала, что я это обязательно должна выложить. Потом уже люди это подхватили», — рассказала Ефимова в эфире телеканала «Россия 24».

Также Ефимова рассказала, что думает по поводу карантина, который ввели из-за коронавируса.

Юлия Ефимова: если начнём сидеть на карантине до последнего, люди начнут умирать
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020