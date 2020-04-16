Маркус Крамер объяснил, что мешало Устюгову бежать быстрее в сезоне-2019/2020

Тренер сборной России Маркус Крамер, как его подопечный Сергей Устюгов готовился к сезону-2019/2020. В общем зачете Кубка мира Устюгов занял восьмое место.

«Когда Устюгов идёт на старт на важную гонку, он собирается на 110 процентов. Мы работали с плечами Устюгова, он слишком сильно заваливался вперед. Пытались объяснить, что это мешает ему бежать быстрее. Он понял, и его техника становилась всё лучше и лучше.

Устюгов и я верили, что можем выиграть. Он мог обойти в общем зачете Клебо и Большунова. Рождение дочки кардинально изменило жизнь Сергея. Он осознал, что в жизни есть не только спорт.

Уверен, что Устюгов способен выйти на тот уровень, который показывал в 2017 году. Сейчас он работает каждый день по той же программе, но с небольшими изменениями», — цитирует Крамера «Матч ТВ».

В сезоне-2016/2017 Устюгов стал вторым в общем зачете Кубка мира.