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Александра Солдатова вместе с котом устроила битву луков

Александра Солдатова вместе с котом устроила битву луков
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова устроила битву луков. Спортсменка попросила подписчиков выбрать лучший из её восьми образов. Уже по традиции, в показе мод принял участие и любимый кот Александры по кличке Синабон, который снялся как отдельно, так и на руках гимнастки. Среди восьми образов Солдатовой каждый из поклонников может выбрать тот, что ближе лично ему. Гимнастка представила и спортивную, и повседневную, и нарядную, и домашнюю одежду.

Видео битвы луков от Александры Солдатовой доступно на «Чемпионате».

Ранее Солдатова рассказала, как менялся с годами её стиль одежды. Кот спортсменки Синабон не раз помогал Александре проводить домашние тренировки и готовить вкусную еду.

Солдатова рассказала, как с годами менялся её стиль одежды
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