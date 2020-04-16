Александра Солдатова вместе с котом устроила битву луков
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова устроила битву луков. Спортсменка попросила подписчиков выбрать лучший из её восьми образов. Уже по традиции, в показе мод принял участие и любимый кот Александры по кличке Синабон, который снялся как отдельно, так и на руках гимнастки. Среди восьми образов Солдатовой каждый из поклонников может выбрать тот, что ближе лично ему. Гимнастка представила и спортивную, и повседневную, и нарядную, и домашнюю одежду.
Видео битвы луков от Александры Солдатовой доступно на «Чемпионате».
Ранее Солдатова рассказала, как менялся с годами её стиль одежды. Кот спортсменки Синабон не раз помогал Александре проводить домашние тренировки и готовить вкусную еду.
Солдатова рассказала, как с годами менялся её стиль одежды
Солдатова: кот смотрит на меня таким взглядом, будто хочет убить за курицу
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