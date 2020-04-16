Сергей Шубенков: очереди в московском метро аукнутся через две недели

Победитель и призёр чемпионатов мира по лёгкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о своём отношении к жёстким запретительным мерам, связанным с самоизоляцией, которые накануне вызвали скопление людей на выходе из метро в Москве.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Я считаю, что дома посидеть нужно, но если все будут сидеть, кто работать будет? А так никто не знает, что с этим делать. Китай сделал всё чётко и быстро. А мы так можем или нет? Сильно вряд ли.
Можно ли справиться с вирусом запретительными мерами? Нужно ещё подождать, вирус две недели только заполняет организм. Очереди в метро аукнутся через две недели. По поводу очередей — хотели, как лучше, а получилось вот так. У нас всегда так. У нас никто не знает, что делать, что-то надо делать — это понятно. Нам нужно не угробить экономику. Спорт встал, туризм встал, рестораны и квесты тоже стоят. Это серьёзный удар и просадка по благосостоянию.
Касается ли это лично меня? Зарплата идёт, и я себя спокойно чувствую. Мы надеемся, что в конце лета и осенью у нас продолжится сезон. Этого хотят примерно все в лёгкой атлетике. Может, в июле что-то начнётся — открываться границы и начинаться мероприятия. Если чемпионат Европы перенесут, то будут проблемы, но его организацией пока занимаются», — рассказал Шубенков в беседе с Дмитрием Егоровым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».
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