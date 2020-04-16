Владимир Путин перенёс парад Победы в 2020 году

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета безопасности заявил, что Парад Победы 9 мая не состоится из-за пандемии коронавируса.
«До праздника, до Дня Победы уже меньше месяца. Сейчас перед нами непростое решение, прямо скажем тяжёлый выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна.
Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные, с эпидемией, пик которой не пройден, ещё чрезвычайно высоки. И это не даёт мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям.
Поэтому поручаю Министру обороны, руководителями силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.
Президент подчеркнул, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие «Бессмертного полка» пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса.
«Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведём все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году. Тем более что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы. Обнимем тогда наших ветеранов.
Будет и наш главный парад в Москве, на Красной площади. И конечно, марш Бессмертного полка обязательно будет», — сказал президент.
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