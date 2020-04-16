Чемпионат мира — 2020 по фигурному катанию окончательно отменён

Международный союз конькобежцев сообщил об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был состояться 16-22 марта 2020 года в Монреале, но был перенесён из-за пандемии коронавируса. Решение было принято на онлайн-встрече Совета ISU 16 апреля, сообщает сайт федерации.
«В связи со всеми трагическими событиями, связанными с COVID-19, и мерами, предпринятыми государственными органами, Совет ISU во время своей онлайн-встречи 16 апреля пришёл к выводу, что перенос чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года невозможен», — говорится в сообщении.
Также окончательно отменены и не будут перенесены чемпионат мира по шорт-треку среди юниоров, который должен был пройти в Сеуле 13-15 марта, и чемпионат мира по синхронному катанию среди юниоров (Лейк-Плэсид, 3-5 апреля).
Календарь сезона-2020/2021 будет рассмотрен на следующем онлайн-заседании Совета ISU, которое пройдёт 28 апреля.
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