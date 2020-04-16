Шубенков — о легкоатлетке Семене: и не таких страшных видали

Победитель и призёр чемпионатов мира по лёгкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о своём отношении к коллеге Кастер Семене.
«Семеня судьбу свою не выбирала, там всё сложно. Какое мнение про неё не выбирай, будешь не прав. Поэтому я не хочу комментировать. Я видел её, даже здоровается со мной. Голос у неё суровый. Как есть, так и есть. И не таких страшных видали (смеётся).
Как отношусь к тому, что мужчины меняют пол и выступают среди женщин? Моё мнение негативное абсолютно. Когда попадется девушка, которая готова соревноваться с мужиками — я резко поменяю своё мнение об этом. Мужчин, которые соревнуются с женщинами — попадаются, а девушек таких нет", — рассказал Шубенков в беседе с Дмитрием Егоровым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на официальной странице «Чемпионата» в «инстаграме».
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