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«Как вам мои ножки?» Дарья Спиридонова поделилась видео с «танцующими ногами»

«Как вам мои ножки?» Дарья Спиридонова поделилась видео с «танцующими ногами»
Другие / Прочие виды спорта 0

Чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях российская гимнастка Дарья Спиридонова приняла участие в челлендже с «танцующими ногами». «Ногами» спортсменки стал её муж, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

«Как вам мои ножки?» — подписала видео Спиридонова на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее в этом челлендже приняли участие фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его супруга продюсер Яна Рудковская.

Из-за пандемии коронавируса все соревнования отменены, спортивные площадки закрыты, спортсмены, как и все россияне, находятся в режиме самоизоляции и тренируются в домашних условиях.

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