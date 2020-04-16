«Как вам мои ножки?» Дарья Спиридонова поделилась видео с «танцующими ногами»
Чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях российская гимнастка Дарья Спиридонова приняла участие в челлендже с «танцующими ногами». «Ногами» спортсменки стал её муж, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный.
«Как вам мои ножки?» — подписала видео Спиридонова на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее в этом челлендже приняли участие фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его супруга продюсер Яна Рудковская.
Из-за пандемии коронавируса все соревнования отменены, спортивные площадки закрыты, спортсмены, как и все россияне, находятся в режиме самоизоляции и тренируются в домашних условиях.
«Ах, какие ноги!» Евгений Плющенко поделился забавным видеороликом
Фигуристка Синицина поделилась видео с «танцующими ногами»
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