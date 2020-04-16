Шубенков — о речах Навального: безногие встанут на ноги, заживём как в Европе. Ага

Победитель и призёр чемпионатов мира по лёгкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал об отношении к позиции лидера российской оппозиции, юристу, политическому и общественному деятелю Алексею Навальному.

«Навальный? Никогда не было интересно. Он говорит вещи, мол, вот здесь нужно всех пересадить, людей поменять, и мы заживём. То есть безногие встанут на ноги, заживём как в Европе. Ага. По типу — за всё хорошее, против всего плохого. Причины кроются не в том, что у нас руководитель плохой или хороший, а от нашей экономики, от нашего глобального места. Мы были не совсем на отшибе, но на краешке», — сказал Шубенков в беседе с Дмитрием Егоровым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».