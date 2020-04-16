Татьяна Тарасова — о самоизоляции: видели всё это раньше только в кино

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как проводит время в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Я уже давно самоизолировалась. Уже почти пять недель сижу дома, никуда не выхожу, выполняю все предписания. Мне не скучно: слушаю музыку, читаю книги, смотрю фильмы.

Да и вообще, об этом нечего говорить. Это же лучше, чем смерть, правда? Просто нужно принять эту ситуацию и жить дальше. А как в космос летают? А как люди на необитаемом острове себя ведут? Сидят и ждут. Мы видели всё это раньше только в кино, а сейчас это происходит с нами. Мы должны спокойно сидеть.

Конечно, тем, у кого маленькие квартиры, тяжело. Но небезнадёжно», — приводит слова 73-летней Тарасовой Sport24.