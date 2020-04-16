«По кайфу». Яна Рудковская с сыном Евгения Плющенко устроила дефиле в пледах

Известный продюсер Яна Рудковская поучаствовала в неделе моды на карантине. Рудковская вместе с семилетним сыном Александром, отцом которого является двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, устроила дефиле, надевая на себя различные пледы вместо одежды. В качестве музыкального сопровождения видеоролика Яна выбрала песню «По кайфу» в исполнении Олега Кензова.
«Ну что… «Карантин кутюр фешн вик» (Quarantine couture fashion week. – Прим. «Чемпионата»). У многих были крутые челленджи с подушками и даже одеялами, а у нас будут с пледами. Достали залежавшийся тяжёлый люкс, который наконец-то дождался своего звёздного часа.
P.S. Людей без чувства юмора просьба самоизолироваться с моей страницы, так как, по новым правилам моего «инстаграма», их ждут санкции в виде блокировки на всю оставшуюся жизнь», — написала Рудковская на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно в «инстаграме» Яны Рудковской.
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