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«По кайфу». Яна Рудковская с сыном Евгения Плющенко устроила дефиле в пледах

«По кайфу». Яна Рудковская с сыном Евгения Плющенко устроила дефиле в пледах
Другие / Фигурное катание 0

Известный продюсер Яна Рудковская поучаствовала в неделе моды на карантине. Рудковская вместе с семилетним сыном Александром, отцом которого является двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, устроила дефиле, надевая на себя различные пледы вместо одежды. В качестве музыкального сопровождения видеоролика Яна выбрала песню «По кайфу» в исполнении Олега Кензова.

«Ну что… «Карантин кутюр фешн вик» (Quarantine couture fashion week. – Прим. «Чемпионата»). У многих были крутые челленджи с подушками и даже одеялами, а у нас будут с пледами. Достали залежавшийся тяжёлый люкс, который наконец-то дождался своего звёздного часа.

P.S. Людей без чувства юмора просьба самоизолироваться с моей страницы, так как, по новым правилам моего «инстаграма», их ждут санкции в виде блокировки на всю оставшуюся жизнь», — написала Рудковская на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Яны Рудковской.

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