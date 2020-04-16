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«Она сочная, как манго, а не плоская модель». Сотникова опубликовала фото в красном платье

«Она сочная, как манго, а не плоская модель». Сотникова опубликовала фото в красном платье
Другие / Фигурное катание 0

Бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова выложила в «Инстаграме» новое фото. На снимке она запечатлена в красном вечернем платье.

«Она в ярко-красном платье, всё внимание на ней. В невероятном танце тает, словно карамель. Она сочная, как манго, а не плоская модель», — подписала фотографию Сотникова словами из песни «Мамасита» исполнителя Jah Khalib.

Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры.

Фигуристка — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

Из-за пандемии коронавируса сезон в фигурном катании пришлось завершить досрочно. Таким образом, был отменён чемпионат мира, который должен был пройти с 16 по 22 марта в Монреале (Канада).

«Прекрасна, как богиня». Пользователи восхитились новым фото Сотниковой в вечернем платье
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