Шведская лыжница Эберг заразилась коронавирусом

Дженни Эберг, 30-летняя шведская лыжница, сообщила об обнаружении у неё коронавируса. Как сообщает Radiosporten, на протяжении восьми дней девушка мучилась из-за высокой температуры, однако продолжала находиться дома. Лишь несколько дней назад Дженни была госпитализирована — в больнице ей была диагностирована двустороняя пневмония.
«Ещё никогда не чувствовала себя так плохо. Я молода и нахожусь в отличной форме, соответственно, и в группе риска меня не было. Лишь когда сталкиваешься с чем-то подобным, начинаешь понимать всю серьёзность ситуации», — заявила Эберг.
Дженни — двукратный бронзовый призёр юниорских чемпионатов мира (2011, 2012).
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции массово отменяют соревнования. Сезон в лыжных гонках был завершён досрочно.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 140 тысяч смертей. Излечилось более 530 тысяч человек.
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