Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Шведская лыжница Эберг заразилась коронавирусом

Шведская лыжница Эберг заразилась коронавирусом
Другие / Лыжный спорт 0

Дженни Эберг, 30-летняя шведская лыжница, сообщила об обнаружении у неё коронавируса. Как сообщает Radiosporten, на протяжении восьми дней девушка мучилась из-за высокой температуры, однако продолжала находиться дома. Лишь несколько дней назад Дженни была госпитализирована — в больнице ей была диагностирована двустороняя пневмония.

«Ещё никогда не чувствовала себя так плохо. Я молода и нахожусь в отличной форме, соответственно, и в группе риска меня не было. Лишь когда сталкиваешься с чем-то подобным, начинаешь понимать всю серьёзность ситуации», — заявила Эберг.

Дженни — двукратный бронзовый призёр юниорских чемпионатов мира (2011, 2012).

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции массово отменяют соревнования. Сезон в лыжных гонках был завершён досрочно.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 140 тысяч смертей. Излечилось более 530 тысяч человек.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020