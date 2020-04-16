Шведская лыжница Эберг заразилась коронавирусом

Дженни Эберг, 30-летняя шведская лыжница, сообщила об обнаружении у неё коронавируса. Как сообщает Radiosporten, на протяжении восьми дней девушка мучилась из-за высокой температуры, однако продолжала находиться дома. Лишь несколько дней назад Дженни была госпитализирована — в больнице ей была диагностирована двустороняя пневмония.



«Ещё никогда не чувствовала себя так плохо. Я молода и нахожусь в отличной форме, соответственно, и в группе риска меня не было. Лишь когда сталкиваешься с чем-то подобным, начинаешь понимать всю серьёзность ситуации», — заявила Эберг.



Дженни — двукратный бронзовый призёр юниорских чемпионатов мира (2011, 2012).



Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции массово отменяют соревнования. Сезон в лыжных гонках был завершён досрочно.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 140 тысяч смертей. Излечилось более 530 тысяч человек.