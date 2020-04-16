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Трусова не будет слишком переживать из-за окончательной отмены чемпионата мира

Трусова не будет слишком переживать из-за окончательной отмены чемпионата мира
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Александра Трусова отреагировала на окончательную отмену чемпионата мира в Монреале (Канада). Ранее сообщалось, что соревнования могут пройти в конце 2020 года, однако сегодня стало известно об итоговом решении Международного союза конькобежцев (ISU).

«Сейчас сложно рассуждать о правильности такого решения. Пока главное — победить в борьбе с вирусом, вернуться к нормальному образу жизни.

В принципе, я за привычное расписание сезона и не думаю, что следующей осенью буду сильно переживать по поводу чемпионата мира прошлого сезона. Новый сезон, новые цели, новый чемпионат мира", — цитирует Трусову ТАСС.

Календарь сезона-2020/2021 будет рассмотрен на следующем онлайн-заседании совета ISU 28 апреля.

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