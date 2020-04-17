Алина Загитова показала новое стильное фото с фотосессии. У неё пристальный взгляд

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» новую фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia. На ней олимпийская чемпионка пристально смотрит в объектив камеры.
Фото: https://www.instagram.com/stories/azagitova/?hl=ru
Также посмотрите видео, как Загитова готовилась стать на ролики для фотосессии.
Ранее Загитова рассказала, как ей было страшно выходить на лёд, а также вспомнила, что в детстве её семье порой не хватало денег даже на проезд на автобусе.
Напомним, 17-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, чемпионка России 2018 года, серебряный призёр чемпионата России 2017 года.
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